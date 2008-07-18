В український прокат виходять п`ять нових фільмів

У четвер, 17 липня, на екрани українських кінотеатрів вийшли нові фільми: "Хеллбой-2: Золота армія"; "Напруж звивини"; "The Rolling Stones. Хай буде світло"; "Нірвана"; "Той, що не залишає сліду".

"Хеллбой-2: Золота армія" – продовження кінокомікса Гільєрмо дель Торо про монстра з пекла, який протистоїть силам зла. Після того, як стародавнє перемир`я між людством і таємним світом було порушене, на Землі ось-ось відкриється пекло. Жорстокий лідер кидає виклик власній крові і народжує нездоланну армію чудовиська. Прийшов час, Хеллбоя побитися з диктатором і його воїнами.

Актори: Рон Перлман, Сельма Блер, Даг Джонс, Джеймс Додд, Люк Госс.

"Напруж звивини" – кримінальна комедія Пітера Сігала (Голий пістолет-3, Керування гнівом). Таємний агент Максвелл Смарт (Стів Карелл) одержує завдання знешкодити злочинне угруповання, відоме під кодовою назвою ХАОС. Його напарником стає вродлива дівчина, Агент 99.

Актори: Стів Карелл, Енн Хатауей, Дуейн Джонсон, Білл Мюррей.

"The Rolling Stones. Хай буде світло" (кінотеатр "Київ", "Батерфляй-Ультрамарин", "Україна"; мова оригіналу, українські субтитри) - документальний фільм Мартіна Скорсезе про культових рокерів відкривав 58-й Берлінський Міжнародний Кінофестиваль 7 лютого 2008 року.

В основі стрічки – два концерти 2006 року (Beacon Theatre, Нью-Йорк), використані рідкісні архівні записи, закулісні зйомки, уривки з кліпів та інтерв`ю різних років. Серед запрошених зірок – Джек Уайт (White Stripes), Бадді Гай, Крістіна Агілера і колишній президент США Білл Клінтон.

Актори: Мік Джеггер, Кіт Ричардс, Чарлі Уоттс, Рон Вуд, Крістіна Агілера, Бадді Гай, Білл Клінтон

"Нірвана" (кінотеатр "Жовтень", "Київ"; мова оригіналу, українські субтитри) – фільм російського режисера Ігоря Волошина. Драма про петербурзькій наркоманів – філософів, одержала приз за кращий дебют на останньому "Кінотаврі".

Актори: Ольга Сутулова, Марія Шалаєва, Артур Смолянінов.

"Той, що не залишає сліду" (кінотеатр "Кінодром") – кримінальний трилер Грегорі Хобліта. Спеціальний агент з боротьби з Інтернет-злочинами Дженніфер Марш шукає технологічно просунутого маніяка, який розміщує на своєму сайті картини жорстоких убивств - доля кожної жертви залежить від кількості відвідувачів сайту: чим більше подібних свідків, тим швидше помирає жертва.

Коли Дженніфер розуміє, що маніяк має який стосунок і до неї і до її близького оточення, їй і її команді доводиться грати навипередки, щоб запобігти страшним убивствам цього інквізитора, який не залишає ані слідів, ні доказів.

Актори: Даян Лейн, Біллі Бурк, Колін Хенкс, Джозеф Крос, Мері Бет Херт, Пітер Льюїс.

Корреспондент.net