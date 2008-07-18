Фільм про дитинство Джона Леннона назвали ”Nowhere Boy”

Біографічний фільм про дитинство Джона Леннона, сценарій до якого написав Метт Грінхал (Matt Greenhalgh), одержав нову робочу назву – "Nowhere Boy" ("Хлопчик з нізвідки"). Про це пише The Guardian. Неназване джерело газети повідомляє, що картину фінансуватиме UK Film Council, державне кінематографічне агентство Великобританії. Коли про проект вперше заговорили восени 2007 року, його робочою назвою було просто прізвище музиканта – "Lennon".

Деталі проекту – терміни зйомок, актори – як і раніше невідомі.

Грінхал, якому популярність приніс сценарій фільму "Control", біографічна стрічка про лідера групи Joy Division Яне Кертісе, написав сценарій до "Nowhere Boy", ґрунтуючись на книжці зведеної сестри Леннона Джулії Берд (Julia Baird).

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