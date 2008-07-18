Фільм про дитинство Джона Леннона назвали ”Nowhere Boy”
12:14, 18 липня 2008Культура
0
За книжкою зведеної сестри Леннона Джулії
|Дитяча фотографія Джона Леннона
Деталі проекту – терміни зйомок, актори – як і раніше невідомі.
Грінхал, якому популярність приніс сценарій фільму "Control", біографічна стрічка про лідера групи Joy Division Яне Кертісе, написав сценарій до "Nowhere Boy", ґрунтуючись на книжці зведеної сестри Леннона Джулії Берд (Julia Baird).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter