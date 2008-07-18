Оприлюднено склад журі Венеціанського кінофестивалю

До складу журі основного конкурсу 65-го Міжнародного Венеціанського кінофестивалю, який відбудеться з 27 серпня по 6 вересня на острові Лідо під головуванням німецького режисера Віма Вендерса також увійшли актриса Валерія Голіно (Італія), артист Даглас Гордон (Великобританія), режисер Лукреція Мартель (Аргентина), режисер Джон Лендіс (США), гонконгський класик, режисер Джоні То і російський кінодраматург Юрій Арабов .

Журі програми "Горизонти" очолює авангардистка, актриса і режисер Шанталь Акерман (Франція), у числі учасників - Ніколь Бренез, італійська актриса Барбара Купісті, режисер Вейко Иунпуу, іспанський режисер Хосе Луїс Герін.

До голови Міжнародного журі на премію Луїджі Де Лаурентіса Абделатіфу Кешишу приєднаються бразильська актриса Еліс Брага, американський режисер і продюсер Грегорі Джейкобс, чия 15-річна співпраця із Стівеном Содербергом спричинила за собою створення картин "Ерін Броковіч, красива і рішуча", "Че" і "Трафік", критик, продюсер і режисер Дональд Ранво, під чиїм керівництвом, зокрема, був поставлений "Зраджений садівник" Фернанду Мейреллеша, італійський сценарист Хайдрун Шліф, відомий своєю співпрацею з режисером Нанні Морретті.

До журі конкурсу "Короткий метр" увійшли Амос По – голова, один з лідерів руху No Wave Cinema 1975-85 років, італійський критик Джанні Рондоліно, продюсер з Портуалії Жуана Вісенте.

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