Міжнародний фестиваль ковалів призначено в Донецьку

У Донецьку з 19 по 21 вересня пройде десятий Міжнародний фестиваль ковальської майстерності «Парк кованих фігур - 2008».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецької міськради, для участі в заході запрошено більше 300 ковалів зі всієї Європи.

Також під час фестивалю відбудеться відкриття «Алеї Кілець», присвяченої вступу Донецька до «Кільця європейських міст-ковалів».

За інформацією прес-служби, Донецьк був прийнятий в дійсні члени «Кільця європейських міст-ковалів» 13 червня 2008 року в німецькому місті Фрізойте. Донецьк став 13 членом асоціації, в яку вже входять Бад-Халл, Іббзітц (Австрія), Липник (Чехія), Фрізойте, Штольберг, Ольбернхау, Кольбермор (Німеччина), Мольяно Венто, Стіа (Італія), Гнєв (Польща), Мінем’яки (Фінляндія), Айсельстрік (Нідерланди).

Донецьку «Алею Кілець» прикрасять 10 метрових авторських кілець з різних кінців України і Росії, вінцем якої стане п`ятиметрове «Європейське кільце», над яким спільно працюватимуть гості фестивалю.

Фестиваль пройде в сквері міськвиконкому, де розташований парк кованих фігур.