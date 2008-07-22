Музей народної архітектури та побуту отримав статус національного

Президент України Віктор ЮЩЕНКО Указом № 644/2008 від 21 липня надав державній установі «Музей народної архітектури та побуту України Національної академії наук України» статус національного.

Текст відповідного Указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Президент мотивує своє рішення загальнодержавним і міжнародним значенням діяльності Музею народної архітектури та побуту, а також його вагомим внеском у справу збереження, дослідження та популяризації народної культури усіх історико-етнографічних регіонів України.

Надалі «Музей народної архітектури та побуту України Національної академії наук України» іменуватиметься Національним музеєм народної архітектури та побуту України.

Довідка УНІАН. Музей народної архітектури та побуту заснований у селищі Пирогове під Києвом в 1969 році. На площі понад 150 гектарів розмістилися майже триста експонатів архітектури. Перших відвідувачів музей прийняв в 1976 році.

Музей народної архітектури й побуту є архітектурно-ландшафтним комплексом під відкритим небом, де представлені всі історико-етнографічні райони України.

Експонати, представлені в музеї знайомлять відвідувачів з архітектурою українських сіл, селянським побутом і народною творчістю українців. У музеї зібрана величезна колекція народного одягу, меблів, дерев`яного й глиняного посуду, чоловічого й жіночого одягу, одна із кращих колекцій народних музичних інструментів.