У Музеї історії Києва недорахувались 111 полотен відомих художників

У Музеї історії Києва недорахувалися 111 картин на суму 5 млн. гривень, пише видання «Комсомольская правда». Причому музей ніхто не грабував, а сховище не зламували, наголошує газета.

Згідно з документами експонати були видані музеєм місцевим чиновникам для прикраси їхніх кабінетів. Однак кінців у цій справі вже не знайти, скаржаться працівники музею. Адже щороку влада змінювалася, а в кабінетах засідали нові люди.

З Музею історії Києва зникло 9 полотен відомого автора Сергія Шишка, кожне з яких коштує близько сотні тис. доларів.

ICTV