Ющенко доручив Тимошенко подбати про 100-річчя Марії Приймаченко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ № 636/2008, яким доручив Кабінету міністрів України затвердити і профінансувати заходи з відзначення 100-річчя художниці Марії Приймаченко.

Текст указу розміщений на офіційному сайті Президента.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО доручив уряду у двотижневий строк утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з відзначення 100-річчя від дня народження Марії Приймаченко, затвердити його персональний склад.

Також Кабмін має у місячний строк розробити та затвердити план заходів з відзначення 100-річчя М.Приймаченко, передбачивши, зокрема:

- проведення у грудні 2008 року - січні 2009 року урочистостей, присвячених мистецькій діяльності М.Приймаченко, за участю представників органів виконавчої влади, вчених, відомих митців, художників;

- проведення виставок, присвячених М.Приймаченко, у музеях міста Києва, а також музеях населених пунктів, пов`язаних із життям та творчістю художниці;

- опрацювання питання щодо створення музею українського наївного мистецтва;

- видання альбому творів М.Приймаченко, які належать до державної частини Музейного фонду України;

- створення документального фільму про М.Приймаченко;

- карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної монети, а також випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 100-річчю від дня народження М.Приймаченко, здійснення спецпогашення поштової марки.

Відповідно, уряд має забезпечити фінансування зазначених заходів.

Окрім того, В.ЮЩЕНКО доручив Київській міській державній адміністрації вивчити питання щодо найменування чи перейменування вулиці міста Києва іменем М.Приймаченко та спорудження пам`ятника народній художниці України.

Державному комітету телебачення та радіомовлення України доручено забезпечити широке висвітлення заходів з відзначення 100-річчя від дня народження М.Приймаченко, організувати цикли тематичних радіо- та телепередач, присвячених її життю та творчій діяльності.