“Барикада на Тузлі” з`єднає тюрму і море

1-3 серпня в Автономній Республіці Крим відбудеться Перший міжнародний літературно-мистецький українсько-кримськотатарсько-російсько-білоруський фестиваль “Барикада на Тузлі”, організований мистецьким об’єднанням “Остання барикада”.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова об`єднання "Остання барикада" Олесь ДОНІЙ.

Він поінформував, що заходи фестивалю пройдуть у містах Сімферополь, Керч та на острові Тузла. В рамках фестивалю відбудуться літературні читання українською, російською, білоруською, кримськотатарською мовами та ряд перформансів.

О.ДОНІЙ нагадав, що "Остання барикада" проводила вже численні аналогічні фестивалі, про які широко відомо громадськості, зокрема, це Київська барикада, Харківська та Луцька барикади, День Незалежності з Махном, який проводиться в м.Гуляйполе Запорізької області, Всеукраїнський фестиваль вертепів.

“А тепер наш погляд був зорієнтований на Крим, щоб засвідчити, що й Крим – це наша земля. Що в Криму може бути не лише якісь дії, пов’язані або з курортним сезоном, або з зовнішніми негативними фактами, а навпаки, що в Криму може буйно розквітати українська культура”, - зазначив О.ДОНІЙ.

За його словами, в наступні роки цей фестиваль в Криму планується розширити й іншими учасниками, які представлятимуть весь кримський етногенез, зокрема, болгар, греків, італійців, естонців та інших народів, які населяли чи населяють півострів.

Щодо цьогорічної програми фестивалю О.ДОНІЙ підкреслив, що заходи відбуватимуться не просто в різних містах, а й в різних місцях – від закритої території Керченської тюрми, до відкритого майданчика на березі моря.

“Ідея була така: від самого закритого приміщення, яким є тюрма, до самого відкритого, яким є острів (Тузла), що продувається з усіх 4-х сторін морським приємним повітрям”, - сказав О.ДОНІЙ.

Він повідомив, що Мінкульттуризму та Мінсім’ї обіцяють допомогти з фінансуванням фестивалю, який повністю забезпечується фінансово українською стороною. Наразі, за його словами, поки не внесені зміни до Держбюджету, фестиваль буде проведений, зокрема, за кошти благодійників.

“Ми досить мало на відміну від Москви звертаємо увагу на Крим. Нам потрібно більше звертати уваги на регіони і більше посилювати цей комунікативний простір, більше посилювати наші зв’язки між Києвом і іншими областями, в даному випадку цілої Автономної Республіки. Якщо ми почнемо це з маленького острівця і поширимо на весь Крим – це буде великий позитив”, - сказав представник об’єднання - організатора фестивалю.

За інформацією О.ДОНІЯ, 1 серпня фестиваль розпочнеться у Сімферополі, 2 – пройдуть заходи в Керчі та на о. Тузла, 3 серпня – ще раз в Керчі.

“У нас акція не політична, а виключно культурницька. І до цього треба ставитися як до гуманітарної ідеї”, - додав голова "Останньої барикади".

Крім того, як повідомлялось на прес-конференції, 23-24 серпня ц.р. в м.Гуляйполе буде проведено Третій літературно-музичний фестиваль “День Незалежності з Махном.