Нова нагорода документального «Уявлення» Сергія Лозниці

Спеціальний приз 25-го Міжнародного кінофестивалю в Єрусалимі «За збереження аудіо-візуальної пам`яті», який традиційно проходив у липні, одержав новий фільм Сергія Лозниці «Уявлення» (Німеччина, Україна, Росія).

Це не перша нагорода нової картини відомого документаліста… «Уявлення» стало найрезонанснішою подією останнього Роттердамського кінофестивалю, а також володарем головного призу повнометражного конкурсу на 48-му кінофестивалі в Кракові.

– Це погляд на недавнє минуле очима людей мого покоління», сказав у своєму виступі режисер картини Сергій Лозниця.

У рамках фестивалю глядачі мали змогу подивитися 300 фільмів як ізраїльських, так і зарубіжних. Усі картини були розділені на декілька категорій, які дозволяють судити про багатогранність і масштаб цієї події.

Головний приз фестивалю – премію Волгіна – одержав ізраїльський художній фільм «7 днів» (7 days). Приз у цій категорії в сумі 140 000 шекелів поділили між собою режисери картини Роніт Елькабець (Ronit Elkabetz) і Шломі Елькабець (Shlomi Elkabetz). У головній ролі виступила відома ізраїльська актриса Ханна Азулай-Хасфарі (Hana Azulay Hasfar), яка стала володаркою титулу краща актриса і премії в 10 000 ізраїльських шекелів.

Приз за кращу чоловічу роль розділили два актори: Моше Ігві (Moshe Ivgy) та Алон Абутбул (Alon Aboutboul) за роботу у фільмі «Грім серед ясного неба» («Out of the Blue»).

Премію Волгіна в категорії "Документальний фільм" одержала картина «Микола і закон повернення» («Nicolai & the Law of Return») відомого ізраїльського режисера Давида Офека (David Ofek). Творці цього фільму одержали 70 000 шекелів.

Окрім перерахованих, на 25-му міжнародному єрусалимському кінофестивалі були розподілені премії також в інших категоріях: "Короткометражний фільм", "Кращий сценарій", "Режисура", "Кращий монтаж".

– Я вітаю режисера і продюсерів цього безкомпромісного фільму, каже Олег Кохан генеральний продюсер SOTA Cinema Group, – із заслуженим успіхом і дуже радий, що Україна брала участь у створенні «Уявлення». Це підтверджує актуальність зачеплених тем, а також творчий потенціал режисера, який, переконаний, знайдуть ще багатогранніше віддзеркалення у повнометражному художньому кіноформаті.

За матеріалами SOTA Cinema Group