Сьогодні в Юрмалі стартує «Нова хвиля»-2008

Україна цього річ делегувала на конкурс одразу трьох учасників: співачку Міку Ньютон, тріо «Кліпси» та виконавицю Ірину Розенфельд, пише видання «Газета по-киевски».

Муза конкурсу, як і раніше, – Алла Пугачова. А ведуча «Нової хвилі» – вітчизняна шоу-зірка Тіна Кароль, колишня призерка фестивалю.

Відомо також, що цього року збільшено призовий фонд фестивалю. Переможець отримає $140 тис. Сума спеціального призу Алли Пугачової не змінилася – своєму фавориту примадонна традиційно подарує $50 тис.

Учасники конкурсу «Нова хвиля» прибули до Юрмали ще 13 липня. Режисер-постановник конкурсу «Нова хвиля» Олександр Ревзін уже розкритикував костюми української конкурсантки Міки Ньютон.

ICTV