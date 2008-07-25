Одеса хоче зберегти історичну забудову

Для збереження історичної забудови міста Одеси, зокрема, всесвітньо відомих пам`ятників архітектури і містобудування, Одеська міськрада прийняла Програму збереження історичної забудови Одеси на 2008-2010 роки. Про це повідомили УНІАН в муніципальному управлінні інформації.

За словами заступника начальника міського управління інформації Олени ВАРИЧЕВОЇ, «йдеться про залучення і збільшення ресурсів в сферу охорони історичної забудови міста Одеси, зокрема 44 пам`ятників містобудування і архітектури національного значення і більше 1000 пам`ятників місцевого значення».

Вона нагадала, що з усієї кількості будівель-пам`ятників історичного центру три чверті складають житлові будинки. Понад 400 будівель-пам`ятників знаходяться в незадовільному - застарілому і аварійному - стані, поточний і капітальний ремонт яких за мінімальними витратами потребуватиме приблизно 360 млн. грн.

Програмою передбачено, зокрема, проведення комплексних досліджень будівель і споруд, археологічних об`єктів, рішення задач збереження, консервації і реставрації пам`ятників, пошук і розробку традиційних і нових реставраційних технологій, впровадження їх в реставраційну практику.

Фінансування буде здійснюватися в межах коштів, передбачених міським бюджетом-2008.