Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про День хрещення Київської Русі-України.

Як повідомляє прес-служба Президента, згідно з указом, встановлюється День хрещення Київської Русі-України, який відзначатиметься щорічно 28 липня, у день пам`яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі.

Рішення прийнято враховуючи значення православних традицій в історії і розвитку українського суспільства, на підтримку ініціативи Національної ради з питань культури і духовності, Українського фонду культури, Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, громадськості.