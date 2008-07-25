У неділю у Києві буде фейєрверк

З нагоди від’їзду збірної України на XXIX Олімпійські ігри до Пекіна у Києві у неділю, 27 липня, відбудеться фейєрверк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного олімпійського комітету України.

За інформацією НОК, 27 липня о 20.00 у центрі столиці відбудуться проводи українських олімпійців. Шоу триватиме дві години. Деталі програми поки тримаються у секреті, щоб зберегти несподіваність.

Водночас відомо, що у рамках шоу відбудеться парад спортсменів Хрещатиком від Бесарабської площі до Майдану Незалежності.

Очікується, що спортсменів та гостей свята вітатитимуть Президент України Віктор ЮЩЕНКО, голова Національного олімпійського комітету Сергій БУБКА та інших представники керівництва держави та столиці, тренери.

Головна частина дійства, як зазначили у прес-службі НОК, відбуватиметься на Майдані Незалежності, де буде змонтовано спеціальну сцену. У рамках проводів заплановано концерт відомих співаків та фейєрверк.