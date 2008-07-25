Помер Михайло Пуговкін

Кіноактор Михайло Іванович Пуговкін помер близько опівдня у п`ятницю, 25 липня 2008 року, у себе вдома. Про смерть артиста повідомив "Московский комсомолец". Видання зазначає, що в минулі вихідні Пуговкіну, який хворів на цукровий діабет, домашні викликали "швидку допомогу", але підстав для госпіталізації не було. 13 липня артист відзначив 85-річчя.

Михайло Пуговкін (справжнє прізвище Пугонькін) народився в 1923 році в Костромській області. Незадовго до початку війни сім`я перебралася до Москви, де майбутній актор працював на заводі і одночасно займався в драматичному гуртку. 1940 року 17-річний Михайло знявся в маленькому епізоді в фільмі "Справа Артамонових", нагадує Лента.ру, але справжнім його дебютом в кіно стало за чотири роки “Весілля”.

1942-го Пуговкіна комісували з фронту після тяжкого поранення, в 1943-му, не маючи освіти, він вступив до школи-студії МХАТ на курс Івана Москвіна. Закінчивши школу-студію, він працював в мурманському театрі Північного флоту, у Вільнюському театрі російської драми, в московському "Ленкомі".