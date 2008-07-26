В Івано-Франківську Руслана презентує новий альбом «Амазонка»

Сьогодні на Вічевому майдані в місті Івано-Франківську виступатиме народна артистка України Руслана ЛИЖИЧКО із всеукраїнським туром на підтримку свого нового альбому “Амазонка”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську повідомила сама співачка.

Мешканці та гості Івано-Франківська вперше за останні 5 років побачать шоу-концерт Руслани. До Івано-Франківська співачка прибула з Маямі (США), де впродовж тижня працювала на студії Hit Factory.

Під час свого туру Руслана уже презентувала своє нове європейське шоу на сценах просто неба у містах Львові, Алчевську Луганської області, Харкові. Згодом вона виступатиме в Одесі, Сімферополі, Дніпропетровську і Запоріжжі. Прем’єр-шоу Руслани пройшли навесні у Баку, Софії, Каннах, Стамбулі, Белграді і Бухаресті.

«У своєму турі я закликаю українців приєднатися до антипіратської кампанії, підтримати ліцензійну українську музику, купувати або завантажувати музику через офіційні джерела, які гарантують якість і платять авторські відрахування артистам» – наголосила сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську Руслана.