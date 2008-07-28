Річчі каже, що шлюб з Мадонною в порядку

Британський кінорежисер Гай Річчі заявив у інтерв’ю одному американському журналові, що «наскільки я знаю, у моєму шлюбі все гаразд».

Сама співачка та її речники протягом останніх кількох тижнів заперечували, що у шлюбі поп-королеви з Гаєм Річчі є якісь тріщини.

Сам режисер, який народився у Лондоні, сказав у інтерв’ю, що шлюб з Мадонною дав йому можливість по-новому поглянути на столицю.

– Я дивлюся на місто через очі дружини, отже, колись я був шпигуном, а тепер став туристом, і жити в Лондоні як турист набагато приємніше, ніж як шпигун.

Річчі розмовляв з журналістом видання «Піпл» у Сан-Дієго, де він промотує свій новий фільм, який має вийти в прокат у Британії у вересні.

Його два останніх фільми були розкритиковані рецензентами.

Сама Мадонна перебуває у Нью-Йорку, де тривають репетиції перед її світовими гастролями, що мають розпочатися у серпні.

Бі-Бі-Сі