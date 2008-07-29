Руслана створила центр ”Карпати. Повінь. SOS! 2008”

Співачка Руслана ЛИЖИЧКО відвідала затоплені села Івано-Франківської області, які постраждали від повені, і організувала координаційний центр "Карпати. Повінь. SOS! 2008".

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі співачки.

Приїзд Руслани до Івано-Франківська в рамках всеукраїнського концертного туру 26 липня збігся у часі зі стихійним лихом, що охопило цей регіон. Однак співачка не тільки не відмінила поїздку і провела концерт, а й присвятила більшість свого часу вивченню ситуації на місцях.

“Я вважаю своїм громадським обов’язком висвітлювати надзвичайну ситуацію, що склалася зараз у зв’язку з повінню у західних областях України, зокрема на Івано-Франківщині”, - сказала вона.

Переможниця Євробачення-2004 оголосила про організацію координаційного центру під гаслом “Карпати. Повінь. SOS! 2008”. Метою центру є збір і висвітлення чіткої інформації про постраждалі села та їх мешканців. Крок перший – екстрена допомога – негайний збір та доставка гуманітарної допомоги. Крок другий – оперативне створення спеціального рахунку для збору коштів на допомогу у відновленні будинків постраждалих, що залишилися без даху над головою.

Протягом цих днів співачка зв’язалась телефоном зі своїми колегами – відомими і впливовими особами шоу-бізнесу і спорту, закликавши їх зробити свій грошовий або організаційний внесок для допомоги постраждалим.

На заклик Руслани, за даними її прес-служби, вже відгукнулись: Віталій КЛИЧКО, Лілія ПОДКОПАЄВА, Наталя МОГИЛЕВСЬКА, Ірина БІЛИК, Ані ЛОРАК, Андрій ДАНИЛКО, Валерій ХАРЧИШИН, Сашко ПОЛОЖИНСЬКИЙ.

Як повідомляє прес-служба Руслани, співачка співпрацює на прямому контакті з губернатором Івано-Франківської області, а також керівництвом Львівської області. Вже завтра на сайті співачки можна буде знайти більш детальну інформацію про координати постраждалих.