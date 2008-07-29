Переможцем «Нової Хвилі-2008» став грузинський дует (фото)

Переможцем Міжнародного конкурсу молодих виконавців популярної музики «Нова Хвиля-2008» став грузинський дует «Georgia».

28 липня в Юрмалі в концертному залі «Дзінтарі» відбулося підбиття підсумків конкурсу і урочисте закриття «Нової хвилі 2008», повідомляє офіційний сайт фестивалю.

Переможець конкурсу – дует «Georgia» став володарем головного призу в 70 тисяч доларів. Друге місце зайняла представниця Росії Іріс. Третє – італієць Alessandro Ristori. Вони одержали дипломи і грошові призи - $ 40 000 і 30 000 відповідно.

Усім учасникам конкурсу вручили дипломи і пам`ятні подарунки. Приз Алли Пугачової «Золота зірка Алли», дипломи і по $ 50 000 отримали два конкурсанти – Омар (Киргизія) і Дядя Ваня (Білорусь).