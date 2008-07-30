У Конотопі 2-3 серпня гримітиме ”ПроРок”

2-3 серпня в місті Конотоп Сумської області на стадіоні "Юність" відбудеться III відкритий Всеукраїнський рок-фестиваль "ПроРок".

Участь у фестивалі візьмуть гурти з Німеччини, Росії, Білорусі, Польщі та України.

Як передає кореспондент УНІАН, серед відомих українських гуртів-учасників фестивалю - "ВВ" (соліст Олег СКРИПКА). Також у заході візьмуть участь гурти «Теория света» (Москва), «Пан Пупец» (Івано-Франківськ), «Devilish Impressions» (Польща), «RASTA» (Білорусь), «ПИЛОТ» (Росія), «RAGE» (Німеччина) та інші. Загалом виступлять 28 колективів, які працюють у різних рок-течіях.

Фестиваль проводитиметься за підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту, управління у справах молоді і спорту Сумської облдержадміністрації та Конотопської міської ради.