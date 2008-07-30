Лемки з усього світу з`їдуться на фестиваль

X Всеукраїнський фестиваль лемківської культури "Дзвони Лемківщини" пройде 2-3 серпня у місті Монастириська на Тернопільщині. Цього року планується, що у фестивалі візьмуть участь 78 творчих колективів, з яких 25 колективів з інших областей України. Про це повідомляє Zaxid.netз посиланням на прес-службу Тернопільської ОДА.

За словами начальника управління культури ОДА Григорія Шергея, фестиваль набув справді всеукраїнського рівня.

Голова Всеукраїнського товариства "Лемківщина" Олександр Венгринович зазначив, що цього року на фестивалі очікується близько 12 тисяч гостей, серед яких чимало представників інших країн. "Це дає надію, що в майбутньому "Дзвони Лемківщини" можуть набути міжнародного статусу", - наголосив голова Всеукраїнського товариства "Лемківщина".