Завдяки колосальному успіху нового фільму про Бетмена "Темний лицар", який за десять днів заробив 315 млн. доларів, Голлівуд має шанс встановити новий абсолютний рекорд за річними касовими зборами найбільшої кіностудії, передає Newsru з посиланням на Hollywood.com.

Найбільше всього за всю історію Голлівуду студія заробила в 2007 році, зібравши в цілому 9,65 млрд доларів. Проте тільки за перше півріччя 2008 року касові збори фабрики мрій склали вже 5,66 млрд доларів. Поки відставання за темпами від минулого року складає менше 1 відсотка.

Зважаючи на успіх останніх п`яти місяців, аналітики сходяться в думці, що найбільша світова кіностудія йде на рекорд. На користь виробникам кіно йде і загальне подорожчання палива в США, яке примушує середньостатистичних американців відмовитися від заміських поїздок на вихідні віддати перевазі сімейному походу в кіно.

З серпня по грудень 2007 року 4 фільми в американських кінотеатрах зібрали більше 200 млн. доларів кожен, 10 стрічок заробили більше 100 млн. доларів, касові збори ще 13 картин склали більше 75 млн. доларів.

Ймовірно, що за цей же період поточного року, як мінімум, два фільми ("Мадагаскар-2" і "Гаррі Поттер і принц-напівкровка") зберуть більше 200 млн. доларів. Ще 11 картин швидше за все подолають планку в 100 млн. доларів і ще 2 картини напевно зароблять не менше 75 млн. доларів. Враховуючи нещодавню дуже успішну прем`єру "Темного лицаря", Голлівуд цього року має всі шанси побити попередній рекорд за зборами.