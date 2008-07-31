У Лаврі до Дня хрещення Київської Русі відкрилася виставка ікон

На міжнародній виставці "Православна ікона Росії, України та Білорусі" представлено понад 100 раритетів XIV-XIX сторіч із колекцій Третьяковки, Національного художнього музею Білорусі та Києво-Печерської Лаври. До цього її бачили у Москві, а після 14 вересня ікони поїдуть у Мінськ.

Найдревнішу ікону "Нікола" 14 століття привезли із Москви. На ній зображений Микола Чудотворець. А найдорожча ікона "Успіння Богоматері" коштує 5 мільйонів доларів, і до цього зберігалася у Третьяковських запасниках.

ICTV