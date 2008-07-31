З одеського музею викрали картину Караваджо

Невідомі зловмисники викрали картину італійського живописця Караваджо «Взяття Христа під варту» з Одеського Музею західного і східного мистецтва, де вона дотепер зберігалася.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Одеського міськуправління МВС України.

Зникнення картини, що написана на початку XVII століття, виявили сьогодні, 31 липня. Оголошено, що музей закрито на санітарний день.

За версією прес-секретаря міського УВС Тетяни ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ, «злочинці проникли до музею вночі, розбивши вікно на другому поверсі, де знаходилася картина». Зараз в будівлі музею працюють експерти МВС і кінологи.

Довідка УНІАН. Картина видатного італійського художника Караваджо «Взяття Христа під варту» створена в період, коли автор перебував у повному розквіті таланту. Серед його покровителів були освічені кардинали, банкіри і знатне римське сімейство Маттеї. Власне, саме для одного з членів сім’ї Маттеї й написано картину, що зберігалася в пограбованому нині музеї.

Через 250 років після написання полотно придбав у Парижі російський посол у Франції Базилевський і в 1870 році підніс Великому князю Володимиру Олександровичу. На початку XX століття полотно було передане Одеському художньому училищу, а в 20-ті роки надійшло звідти до Галереї старовинного живопису (нині Музей західного і східного мистецтва) як картина Караваджо. Приналежність полотна пензлю італійського майстра Караваджо довели в середині 50-х років минулого століття московські мистецтвознавці.