У Німеччині з`явиться перший у світі музей Rolling Stones

Німецький шанувальник творчості легендарної групи Rolling Stones оголосив про намір створити перший музей, присвячений ветеранам рок-н-ролу.

58-річний Ульріх Шредер планує заснувати музей Rolling Stones у своєму рідному місті, яке розташоване на південному сході від Гамбурга. З цією метою колишній банківський службовець придбав старий супермаркет, будівля якого буде відреставрована й переобладнана під музей. У свій проект Шредер планує інвестувати більше 780 тис. доларів, він також звернувся за підтримкою в органи муніципальної влади.

Шанувальник культової групи впродовж сорока років збирав колекцію предметів, пов`язаних з творчістю Rolling Stones. Ульріх узяв на себе відповідальність з організації виставки. Його персональна колекція включає більше 4 тис. об`єктів, що відносяться до різних періодів діяльності музикантів.

Площа музею складе 600 квадратних метрів. У музеї працюватиме виставка, куди увійдуть постери, іменні футболки, інструменти з автографами музикантів, фотографії, книги, рідкісні записи, концертні квитки і інші пам`ятні речі, пов`язані з легендою рок-н-ролу. Повідомляється також, що в музеї розміститься постійна експозиція робіт гітариста «роллінгів» Ронні Вуда. Урочисте відкриття музею відбудеться у 2010 році.

Шредер вважає, що музей Rolling Stones зацікавить не тільки німецьких жителів з сусідніх міст, але приверне увагу туристів і шанувальників групи зі всієї Європи.

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