Помер видатний російський письменник Олександр Солженіцин

Видатний російський письменник, лауреат Нобелівської премії Олександр Солженіцин помер минулої ночі у Москві. До його 90-річного ювілею залишалося 4 місяці.

За словами сина письменника, причиною смерті стала серцева недостатність.

Випускник фізмату Ростовського університету Солженіцин пройшов майже усю Другу світову війну. А в лютому 1945-го його заарештували і засудили до 8 років концтаборів за критику Сталіна в листах до товариша. Пізніше ці роки письменник описав у своєму романі “В колі першім”. У 60-х у Москві були видані його твори «Матренін двір» і «Один день Івана Денисовича».

Однак, пізніше влада заборонила його творчість за критику комуністичного режиму. 74-го року Солженіцина вислали з Радянського Союзу. Він 20 років жив у США, його найвідоміші твори “Архипелаг ГУЛАГ”, «Раковий корпус» були надруковані на Заході і принеслИ йому Нобелівську премію. 94-го року Солженіцин повернувся на батьківщину, де продовжив творчу діяльність.

ICTV