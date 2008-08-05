У Греції знайдено унікальний японський живопис XVIII століття

Японські мистецтвознавці повідомили, що в Греції була виявлена рідкісна картина японського майстра художнього стилю укієе кінця XVIII століття. Картина належить до колекції "Музею мистецтва Азії" на острові Корфу.

Професор японського університету Гакусюїн Тадасі Кобаясі та його група вивчили картину в липні. За словами членів групи, спираючись на підпис, можна сказати, що картина напевно була написана художником Тосюсаї Сяраку.

Сяраку є відомим автором укієе – стилю образотворчого мистецтва, розквіт якого припав на XVIII-XІХ століття. Проте зараз украй мало відомо про те, ким він був у житті. Він заслужив високу оцінку завдяки своїм гравюрам на дереві, які вважаються шедеврами, проте його картини практично невідомі.

Картина, намальована на віялі шириною 50 сантиметрів, зображає двох популярних акторів Кабукі на театральній сцені. На думку мистецтвознавців, це перша знахідка картини Сяраку, що зображає акторів.

Сяраку, як вважають, займався своєю творчістю до січня 1795 року. Проте на картині зображений спектакль Кабуки, поставлений в травні того року. Це дає підстави припустити, що він малював довше, ніж передбачалося до цих пір.

Подробиці