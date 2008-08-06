Виявлено стародавній театр, де Шекспір представляв свої перші твори

Британські археологи стверджують, що виявили один з перших лондонських театрів. Залишки цегляної кладки, що датуються XVI століттям, збереглися трохи північніше за межі середньовічного Лондона. На думку фахівців, саме в цих стінах великий англійський драматург Уїльям Шекспір представив публіці свої перші твори, пише The Times.

За заявою співробітників лондонського музею археології, "одне з найбільших відкриттів останніх років" зможе пролити світло на ранній період творчості знаменитого автора "Гамлета" і "Отелло". "Шекспір лежить в основі нашої культурної спадщини і нашої національної самоідентифікації. Це надзвичайно значуща знахідка", – говорить старший археолог Джо Лайон.

Театр, побудований у 1576 році, належав лордові Чемберлену. За повідомленням експертів, будівля, що знаходилася на віддалі від центру Лондона, стала улюбленим місцем вільнодумних акторів, драматургів і письменників. Вважається, що в цьому крузі Шекспір вперше зачитав свої ранні роботи –п’єси "Ромео і Джульєтта" і "Річард III".

Передбачається, що саме цей театр просто неба згодом був по частині перенесений на південний берег річки Темзи, де і був побудований знаменитий театр "Глобус", співвласником якого і виступив Шекспір.

Згідно офіційної біографії, драматург народився 23 квітня 1564 року. Про його життя зібрана безліч суперечливих відомостей. Проте точно відомо, що 27 листопада 1582 року 18-річний Уїльям одружився на дівчині, яка була старша за нього на вісім років. Незабаром у них народилася дочка, а згодом ще двоє дітей. Достовірних даних про життя Шекспіра в подальші 7-8 років немає.

Вважається, що в юності Шекспір був спочатку помічником м`ясника. Йому довелося покинути рідне місто Стретфорд за те, що він убив оленя у володіннях сера Томаса Люсі Чарлікоута.

Шекспір відправився до Лондона і перший час заробляв на життя тим, що сторожував біля театру коней. Незабаром він почав писати п`єси. З 1595 року драматург згадується як співвласник "Трупи лорда Чемберлена", а через чотири роки – як співвласник театру "Глобус". Ще декілька років опісля Шекспір повернувся в Стратфорд і став жити в будинку, який купив на свої театральні заробітки, де і помер 23 квітня 1616 року.

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