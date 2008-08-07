XV Форум видавців у Львові перевершить усі сподівання?

До участі у XV книжковій виставці-ярмарку «Форум видавців 2008», який пройде 11-14 вересня 2008 року вже зголосилося 435 видавництв, гуртових та роздрібних книготорговельних компаній, книгарень, бібліотек, приватних підприємців. Заявки на участь продовжують надходити, але всі виставкові стенди в Палаці мистецтв, який вже кілька років не вміщає всіх бажаючих взяти участь у Форумі, були зайняті ще в квітні. Видавництва, які не встигли вчасно подати заявки, представлять свої книжки на ятках, розташованих в подвір’ї Палацу Потоцьких та на центральній алеї на проспекті Свободи біля Оперного театру. Про це ЗІК повідомила прес-служба ГО «Форум видавців».

У Програмі Форуму поки що 125 підтверджених акцій: презентацій, автограф-сесій, читань, конференцій та круглих столів. Їх кількість збільшиться до початку Форуму.

Головними подіями «Форуму видавців» буде урочиста церемонія відкриття (аудиторія – 1000 осіб: високі посадові особи національного, регіонального та місцевого рівня, представники книжкової галузі, політична, інтелектуальна та культурна еліта країни, почесні гості Форуму, медіа). На церемонії відкриття проходить вручення нагород переможцям щорічного конкурсу «Книга Форуму видавців » (з 2008 р. – «Найкращі книги України»). Проводиться у Львівському національному академічному театрі опери і балету ім. Соломії Крушельницької.

У 2008 році у зв’язку з 15-річчям Форуму проведення церемонії відкриття буде урочистішим, ніж в попередні роки. Планується дійство перед театром.

Також у межах форуму відбудеться бізнес-форум, конкурс «Найкращі українські книги» фестиваль дитячого читання «Книгоманія», Міжнародний літературний фестиваль, книжковий ярмарок (загальна кількість відвідувачів – понад 60 тисяч), благодійна акція «Подаруй дитині книжку».