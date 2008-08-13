Відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе відмовився від російського ордена Дружби, якого він був удостоєний в липні. Про це заявив голова комітету освіти, культури і спорту парламенту Грузії Георгій Габашвілі.

Виступаючи учора увечері на багатотисячному мітингу перед будівлею парламенту Грузії на підтримку незалежності країни, Габашвілі сказав: «На знак протесту проти дій Росії відносно Грузії Кікабідзе вирішив повернути цей орден і відмінив концерти, призначені на осінь у Росії».

Цю інформацію підтвердив журналістам і сам Кікабідзе, який знаходиться на відпочинку в Батумі. Він сказав, що «з великою повагою і симпатіями ставиться до народу Росії, але не може прийняти Орден після того, які дії вчинила Росія останнім часом проти Грузії».

Газета.ру