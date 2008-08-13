До УНІАН привезли кулемет (фото)

23-24 серпня у місті Гуляйполе (Запорізька область) відбудеться III літературно-музичний фестиваль “День Незалежності з Махном”.

Про це на театралізованій прес-конференції на майданчику перед будівлею агентства УНІАН повідомив один з організаторів фестивалю, керівник мистецького об’єднання “Остання барикада”, народний депутат Олесь ДОНІЙ.

Для презентації фестивалю його організатори на возі, у який запрягли двох коней, привезли до УНІАН кулемет і декількох “майже справжніх махновців”. Уся разом ця композиція має назву “Махновська тачанка”, без якої не обходиться жодний захід “Останньої барикади”.

Далі протягом півгодини відбувався літературно-музичний перфоманс “Взяття УНІАНу”, який замінив традиційну прес-конференцію. Крім О.ДОНІЯ у цьому заході взяли участь письменники Світлана ПОВАЛЯЄВА та Артем ПОЛЕЖАКА, які під барабанний бій прочитали декілька своїх творів, а також бард Едуард ДРАЧ.

Під час акції О.ДОНІЙ повідомив, що головною ідеєю фестивалю є продемонструвати вільний український дух, а ще - сприяти просуванню сучасної української культури “в маси”. При цьому він нагадав слоган “Дня Незалежності з Махном”: “Чинуші святкують у Києві, а справжні українці їдуть в Гуляйполе!” і запросив усіх охочих на святкування.

Згідно з програмою фестивалю, планується провести низку заходів, зокрема, поетичний боді-арт, графіті-джем, байкер-шоу, кінопокази, професійне файєр-шоу, майстер класи з гри на барабанах та графіті, «Махновський волейбол».

Заплановані поетичні читання від сучасних українських письменників, білоруського “десанту” та презентація “західного фронту” молодої поезії. Також передбачається вечірня концертна програма у складі гуртів Zdob-Si-Zdub (Молдова), “Крихітка Цахес” (Київ), “Мертвий півень” (Львів-Харків-Київ), “Бумбокс” (Київ), “Фліт” (Івано-Франківськ), “ДримбаДаДзига” (Київ), “ТопОкрестр” (.Київ), “Джамбібум” (Білорусь), ІQ48 (Білорусь), “Собаки в космосі” (Харків), “Мандариновий рай” (Черкаси).

Організатори повідомили, що фестиваль буде відбуватися на двох майданчиках. Вдень від спеки буде рятувати прохолодний величезний будинок культури, вечірня ж програма традиційно буде відбуватися на полі.

Фото Олександра Синиці/УНІАН