В український прокат вийшли п`ять нових фільмів

У четвер, 14 серпня, традиційний прем`єрний день у кінотеатрах країни, в український прокат вийшли фільми: «Темний лицар», «Красунчик», «Елегія», «Фокусники», «Місяць у пляшці».

«Темний лицар» – новий фільм Крістофера Нолана, який раніше зняв фільм «Бетман», «Начал»о (2005 рік). Головну роль у фільмі виконав Крістіан Бейл, а роль лиходія Джокера зіграв австралієць Хіт Леджер, який загинув у січні 2008 року.

Фільм є одночасно сиквелом минулої стрічки про Бетмена і рімейком першого, класичного фільму, який розповідає про злочинця-психопата Джокері. У «Темному лицар»і Бетмен за допомогою лейтенанта Джима Гордона і прокурора Харві Дента має намір очистити вулиці від злочинності. Співпраця виявляється ефективною, але скоро вони виявлять себе посеред хаосу, розв`язаного висхідним кримінальним генієм під ім`ям Джокер.

Темний лицар встановив низку рекордів у американському прокаті й увійшов до списку найкасовіших голлівудських стрічок усіх часів і народів.

Актори: Крістіан Бейл, Майкл Кейн, Хіт Леджер, Аарон Екхарт, Меггі Джілленхол, Гері Олдман, Морган Фріман, Ерік Робертс, Силліан Мерф.

«Красунчик» – романтична комедія німецького режисера Тіля Швайгера. Миловидному журналістові світської хроніки присуджують 8 місяців виправних робіт у дитячому садку, де працює вихователькою його колишня однокласниця, яку він мучив у школі.

Актори: Тіль Швайгер, Нора Тширнер, Матіас Швайгхофер.

«Елегія» – еротична драма Ізабель Койшет за романом пулітцерівського лауреата Філіпа Рота. Історія взаємин викладача коледжу Девіда Кепеша та юної невинної латиноамериканки Консуели Костіло, яку він зустрічає в Нью-Йорку. Він – самотній плейбой, який обміняв дружину і дітей на сексуальну безпечність. Вона – єдина дочка католицького сімейства латиноамериканських іммігрантів.

Актори: Пенелопа Круз, Бен Кінгслі, Пітер Сарсгард, Денніс Хопер.

«Фокусники» – бурлескна комедія британського режисера Ендрю О`Коннора. Двоє ілюзіоністів їдуть на міжнародні змагання, після того, як один з них заводить роман з дружиною іншого, а другий випадково відрубує голову їхній спільній асистентці.

Актори: Роберт Уебб (Robert Webb), Девід Мітчелл.

«Місяць у пляшці» (кінотеатр «Київ»; мова оригіналу, українські субтитри) – комедія від іспанського режисера Грохо. Молодий красень-літератор на ім`я Z працює негром у заслужених письменників – за це видавець який рік обіцяє, що дозволить йому надрукувати власний роман під своїм прізвищем. Z тижнями сидить у кафе, роздивляється дивакуватих відвідувачів, фантазія підказує йому сюжети, проте найдикіші гіпотези виявляються правдою.

Актори: Едуард Сото, Марина Ерреро, Домінік Пінон

Крім того, вчора стартував показ нової підбірки короткометражних фільмів Future Shorts. Танцюють всі!. Кінопокази пройдуть у Києві, Донецьку, Харкові, Львові та Одесі.

Корреспондент.net