Прем`єра нового фільму про Гарі Поттера перенесена на 2009 рік
10:17, 15 серпня 2008Культура
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Розчарування для мільйони шанувальників
Вихід шостого фільму про Гарі Поттера "Гарі Поттер і Принц-напівкровка" у четвер відкладений до липня 2009 року, повідомила кіностудія Warner Bros.
Раніше повідомлялося, що фільм повинен був вийти в листопаді 2008 року.
Перенесення дати на 17 липня 2009 року розчарує мільйони шанувальників юного чарівника по всьому світу, які чекають виходу фільму вже більше року.
Трейлери до фільму з`явилися минулого тижня.
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