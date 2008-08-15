Прем`єра нового фільму про Гарі Поттера перенесена на 2009 рік

Вихід шостого фільму про Гарі Поттера "Гарі Поттер і Принц-напівкровка" у четвер відкладений до липня 2009 року, повідомила кіностудія Warner Bros.

Раніше повідомлялося, що фільм повинен був вийти в листопаді 2008 року.

Перенесення дати на 17 липня 2009 року розчарує мільйони шанувальників юного чарівника по всьому світу, які чекають виходу фільму вже більше року.

Трейлери до фільму з`явилися минулого тижня.

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