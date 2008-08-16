У Сорочинцях почали вишивати Рушник полтавської родини

На Сорочинському ярмарку почали створювати Рушник полтавської родини.

Як передає кореспондент УНІАН, перші стібки на Рушнику зробили майстрині-вишивальниці краї і губернатор Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ.

«Ця акція повинна об`єднати майстрів народного мистецтва, примножити і популяризувати традиції української вишиванки. Я зробив сім стібків - щаслива цифра для сім`ї, пишаюся цим", - сказав губернатор.

Він також розповів, що старовинне семиметрове полотно півметрової ширини відшукали в селі Великі Будища Зеньківського району. На нього нанесли орнамент з українськими символами: соняшники, птахи, сім колосків пшениці, виноград і калина, що уособлює дерево життя.

Рушник, створення якого почалося на Сорочинському ярмарку, впродовж року обійде майже всі населені пункти області, і наступного року буде презентований в готовому вигляді в обласному краєзнавчому музеї.

Як повідомлялося, Національний Сорочинський ярмарок-2008 проходить у Великих Сорочинцях з 13 по 17 серпня. У ньому беруть участь понад 290 підприємства області, України і країн СНД, а також численні приватні підприємці, народні майстри.