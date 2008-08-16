В Осло з`явиться новий музейний квартал

Муніципалітет Осло опублікував проект нового музейного кварталу, який до 2014 року буде побудований в околицях футуристичної будівлі норвезької Національної опери.

Архітектурні конкурси оголосять у 2009 році. Переїзд бібліотеки й шести музеїв у нові приміщення повинен відбутися у 2014 році, пише The Art Newspaper.

У новому кварталі будуть передбачені місця для музею Едварда Мунка, музею Стенерсена (у ньому зберігаються три важливі приватні колекції мистецтва), чотирьох підрозділів Національного музею (музею сучасного мистецтва, музею дизайну, Національної галереї та адміністративних відділів), а також для бібліотеки. Після закінчення проекту "Осло перетвориться на один з найзначніших культурних центрів Європи", сказав Ерлінг Лае, голова міської ради Осло.

Національна опера відкрилася у квітні 2008 року. Будівництво цього комплексу обійшлося Норвегії у 3,3 мільярда крон (500 мільйонів доларів). У 2012 році в центрі Осло почне працювати нова будівля музею сучасного мистецтва Аструп Фірнлі (Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst), побудована за проектом Ренцо Піано.