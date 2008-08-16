Британська книга про Франца Кафку обурила німців

Книга "Excavating Kafka" ("Розкопуючи Кафку") британського літературознавця Джеймса Хоса (James Hawes) про Франца Кафку викликала обурення у німецьких дослідників спадщини письменника. Як повідомляє газета The Guardian, каменем спотикання стало припущення Хоуса про те, що автор "Замку" і "Процесу" передплачував порнографічні журнали.

Хос пише, що знайшов ілюстрації журналів, які передплачувалися Кафкою, у Британській бібліотеці в Лондоні і в Бодлеанській бібліотеці в Оксфорді. Серед них були зображення схожих на големів чоловіків, що хапають пазуристими руками жінок за груди, картинку, на якій намальовано немовля, що вилазить з відкритої рани на нозі і так далі.

Spiegel Online, інтернет-версія тижневика Der Spiegel, опублікувала репліку американської журналістки Аньяни Шрівастави, яка працює в Німеччині (Anjana Shrivastava), де вона назвала Хоса "ханжею" і "проповідником ненависті". Шрівастава пояснила, що порівнювати ті ілюстровані журнали, які виписував Кафка із справжньою порнографією, – все одно що порівнювати вірш Гейнеа з рекламним гаслом McDonald`s.

Газета Frankfurter Allgemeine навела слова відомого біографа Кафки Клауса Вагенбаха (Klaus Wagenbach) про автора "Excavating Kafka": "Це якийсь ідіот. він нічого не знає про Кафку". Ще один біограф Кафки Райнер Стах (Rainer Stach) назвав галас навколо книги Хоса "неймовірним маркетинговим прийомом". На його думку, ніхто не вважає Кафку "чистим і цнотливим", але ті видання, про які пише британський автор, можна називати "грайливими", але ніяк не порнографічними.

Сам Джеймс Хос, викладач літератури в університеті Оксфорд Брукс (Oxford Brookes University) в інтерв`ю The Guardian звинуватив своїх німецьких критиків у "змові цензорів". Він переконаний, що академічні дослідники навмисно уникають обговорення "темних аспектів" особи Кафки.

Lenta.ru