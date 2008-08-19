Одеська кіностудія почала зйомки драми про Другу Світову

Одеська кіностудія почала зйомки військово-історичної драми "Сорокап’ятка". Фільм розповідає про перші дні Другої Світової війни

За сюжетом, у сум`ятті відступу радянських військ, під Брестом залишається забутим артилерійська рота під командуванням лейтенанта Гусєва – вчорашнього випускника військового училища, який прибув у свою частину всього лише за день до початку війни.

Дивом уцілівши під час бомбардування, Гусєв і його товариші опиняються у тилу німецьких військ. Озброївшись протитанковою гарматою 45 калібру, молоді бійці вирішують прориватися до радянських військ, у той час, як фронт продовжує відступати все далі й далі.

Крісло режисера зайняв В’ячеслав Афонін ("Сезон відкриттів", "У полоні у часу", "Сни про п`яту пору року").

Головні ролі в картині виконують Дмитро Кубасов ("Вантаж 200", "Страшилки радянського дитинства"), Наталія Лесниковська ("Брати Карамазови", "Близькі люди"), Сергій Удовік ("Водій для Віри", "Охота на ізюбря") і Ян Цапник ("Сапери", "Бригада"). Автором сценарію виступила Тетяна Кудрицька. Продюсерами стрічки стали Олександр Ткаченко, Ольга Неверко та Ірина Заря.

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