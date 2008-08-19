Країна Мрій знову у Львові

Другий рік поспіль розгорне свої знамена фестиваль Країна Мрій у славному місті Львові. Це дійство відбуватиметься у музеї народної архітектури та побуту «Шевченківський гай» і триватиме протягом урочистого свята Дня Незалежності України.

Традиційно Країна мрій збирає найкращих українських музик для втіхи та насолоди усіх тих львів’ян, хто шанує і поважає традицію, хто прагне почути нового в сучасному поєднанні фольклору і року, може джазу, а чи навіть блюзу.

Ми раді відкривати браму Країни Мрій для всіх і для тебе зокрема, бо немає нічого великого без найменшої частинки, немає країни яка б не починалася, в першу чергу, з її жителів. Отож, вона запрошує і тебе, вельмишановний друже, у святковому українському вбранні, з відкритим серцем долучитись і стати рівним господарем у Країні Мрій і прикрасити своєю присутністю чудовий гай музики, пісень і танців, принести і поділитись своєю часткою душі національної спільноти.

Ярмарка-майстерня витворів народних майстрів, дитяча галявина, танцювальний майданчик, кобзарська сцена, фольклорна сцена та вечірня сцена – це лише основні місця фестивалю, які без твоєї участі, друже, лише місця виступів і майстер-класів артистів. Але за твоєї присутності, і ми в цьому абсолютно переконані, і у твоїй вправності і сміливості підспівувати, впевнено пританцьовувати і підстрибувати, споглядати і смакувати, ці місця перетворюються на щось більше, на оту чудову Країну Мрій. І хто не побувавши в ній, не знає того смутку, коли бажаєш, аби вона не закінчувалась. І не вір, любий друже, якщо хтось каже тобі, що та країна закінчується, вона зостається нехай спогадом, нехай відчуттями, нехай купленим тобою одним єдиним свищиком на алеї майстрів, бо хто долучився до неї, уже став повноправним громадянином Країни Мрій.

Для вас заспівають: Олег Скрипка та Оркестр Либідь,Осіміра (Білорусь), Атмасфера, Фанфаре Оркестр, Хорея Козацька (Київ), проект Рідня (Київ), родина Тафійчуків (Верховина), родинний танцювальний ансамбль с. Вібче, Карпати, весільні музики с. Дмитрашківка, Вінниччина, Коралі + Люди добрі (Львів), До схід сонця (Львів).

Кобзарі: Юрко Фединський, Лайош Молнар, Ярослав Крисько, Назар Черкасс, Тарас Компаніченко,Вадим Шевчук.