У Чернігові встановлять памятник жертвам Голодомору

У Чернігові виконавчий комітет міської ради оголосив конкурс на кращу проектну пропозицію щодо спорудження пам`ятника для вшанування жертв і постраждалих від Голодоморів в Україні у ХХ столітті.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю міськради, конкурс триватиме упродовж вересня.

Згідно з умовами конкурсу, усі пропозиції подаватимуться анонімно під девізом у формі шестизначного числа. Таким же девізом має бути зашифрований окремий конверт, що міститиме інформацію про авторів проекту пам`ятника. На думку організаторів конкурсу, у такий спосіб буде забезпечено максимальну об`єктивність при визначенні переможців конкурсу. За перше, друге та третє місця відповідно визначені премії у сумі 2500, 1500 та 1000 гривень.

По завершенні конкурсу планується провести виставку конкурсних проектів.

Як повідомлялося, депутати Чернігівської міської ради для спорудження пам`ятника жертвам Голодоморів виділили земельну ділянку навпроти Троїцько-Іллінського монастиря.