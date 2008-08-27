7 природних чудес країни (список)

Оголошено переможців всеукраїнської акції «7 природних чудес України».

Як передає кореспондент УНІАН, ними стали: заповідник «Асканія-Нова» (Херсонська область), регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя» (Миколаївщина), Дністровський каньйон (Вінницька, Івано-Франківська, Тернопільська і Хмельницька області), Мармурова печера (Крим), Національний природний парк "Подільські Товтри» (Хмельниччина), Озеро Світязь (Волинська область), Озеро Синевир (Закарпаття).

«Відтепер, коли будуть говорити про Україну як в її межах, так і в усьому світі, згадають, що це країна з унікальними природними ландшафтами, багатобарвною і неповторною природою, і в цій країні було визначено 7 найкращих природних чудес», - заявив ініціатор акції «7 природних чудес України» Микола ТОМЕНКО.

Довідка УНІАН. Загальнонаціональна акція «7 природних чудес України» триває з 1 листопада 2007 року. Природні чудеса обиралися шляхом інтернет-голосування всіх бажаючих і голосування експертів.

Головними завданнями акції «7 природних чудес України» є пропагування унікального природного світу України, який може стати успішною візитівкою нашої держави, а також привернення уваги громадськості та посадовців до стану об’єктів української природи, їхніх проблем, загроз збереженню тощо.

Науковий та експертний супровід заходу здійснювався Інститутом геологічних наук НАН України та фахівцями біологічних, географічних та геологічних факультетів провідних вузів країни.