Сенсаційні знахідки в Перу: у Лімі розкопали поховання культури варі

Вони жили на території країни ще до епохи інків. Будували дороги і подорожували. У столиці країни знайшли церемоніальний комплекс, а в самому центрі – три десятки поховань.

Результати розкопок у стародавньому церемоніальному комплексі Гуака Пукллана продемонстрували перуанські археологи. Знахідки, яке нині досліджують науковці, належать стародавній культурі варі, що існувала на території Перу до цивілізації інків.

Нещодавно вчені знайшли мумію жінки, а біля неї – ще одну могилу. Археологи кажуть, що для варі було характерно ховати по кілька мерців разом, а з ними – і жертви богам. Знахідки поки датують восьмим століттям нашої ери. Однак припускають, що вони можуть бути ще давнішими.

Ізабель Флорес, археолог: "Ця знахідка дуже важлива для нас, бо дає більше інформації про завоювання цих територій народністю варі, а також про їхній одяг і техніку".

Народність варі жила й правила на території сучасної Перу протягом півтисячоліття – між шестисотим і тисяча сотим роком нашої ери. Їхня столиця розташовувалася біля теперішнього Аякучо в Андах, однак варі багато подорожували. Вони створили розгалужену мережу доріг.

На місці сучасної перуанської столиці варі мали великий церемоніальний комплекс, котрий вчені детально вивчають. Там уже знайшли три десятки поховань, в яких виявили чимало артефактів, що розповідають про подробиці життя давньої цивілізації.

ICTV