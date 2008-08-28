Петербурзьке морське зібрання хоче реставрувати собор у Севастополі

Санкт-Петербурзьке морське зібрання висловило бажання відреставрувати в первозданному вигляді усипальню адміралів - Володимирський собор у Севастополі.

Про це УНІАН повідомили у Службі інформації та громадських зв`язків Чорноморського флоту Росії.

Голова Санкт-Петербурзького морського зібрання Микола ОРЛОВ зазначив, що собор «для нас не тільки православний храм, але й частина історії російського флоту». «Тому ми, маючи певні можливості, бачимо свій обов’язок у його відновленні в первозданному вигляді», - сказав він.

Планом реставрації передбачається вкрити купол собору сухозлоткою, відновити зовнішнє оздоблення, розпис і внутрішнє опорядження собору.

Голова Санкт-Петербурзького морського зібрання передав настоятелю собору бронзові позолочені букви для відновлення 59 із 72 написів на мармурових плитах верхньої церкви, втрачених у роки Великої Вітчизняної війни. «На мармурових плитах, встановлених після Першої оборони Севастополя 1854-1855 рр., були викарбовано імена 72 морських офіцерів - учасників Кримської війни, пізніше імена командувачів Чорноморського флоту кінця XIX - початку XX ст.», - повідомляє прес-служба ЧФ РФ.