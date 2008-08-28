Фільм Балаяна відкриє «Московську прем`єру»

Український фільм "Райські птахи" Романа Балаяна, світова прем`єра якого відбулася у рамках основного конкурсу 30-го ММКФ, відкриє VI кінофестиваль російськомовного кіно "Московська прем`єра".

Фестиваль традиційно пройде в Москві з 7 по 15 вересня. Це вже третій після ММКФ (Росія) і «Золотого абрикосу» (Вірменія) кінофестиваль нової картини Романа Балаяна.

– Однією з головних особливостей цього фестивалю є його народність, – каже продюсер «Райських птахів» Олег Кохан. – Це виражається у відсутності професійного журі і розповсюдженні запрошень на покази. А коли долю фестивальних нагород визначають самі глядачі, яким і належить оцінити гідність проглянутих фільмів, – це можна вважати фокус-групою майбутнього прокату.

Фестиваль включає конкурсні програми: «Прекрасна сімка «МК», «Наше нове дитяче кіно», «Арт-лінія» – прем`єрні повнометражні ігрові і документальні фільми, програма короткометражних фільмів, «Євразійська панорама» – кращі прем`єрні фільми країн СНД, Литви, Латвії і Естонії. За традицією головна спеціальна подія «Московської прем`єри» – вечір прийдешніх проектів.

Фестиваль підготував дві нові програми-ретроспективи: «Сім присвячень. ХХ століття» (міні-ретроспективи класиків вітчизняного кіно, серед яких, – Ханжонков, Ейзенштейг, Кулешов, Тарковський) і «Сім присвячень. ХХI століття» (міні-ретроспективи культових персонажів сучасного російського кіно (серед них: Олексій Балабанов, Андрій Звягинцев, Рената Литвинова, Євгеній Миронов, Віталій Манський та інші).

Крім цього, на фестивалі пройдуть сеанси пам`яті Нонни Мордюкової, Софіко Чіаурелі, Надії Румянцевой.

Фільмом відкриття стане учасник головного конкурсу фестивалю «Прекрасна сімка «МК» – українська картина «Райські птахи» Романа Балаяна, а фільмом закриття – прем`єрний показ картини Філіпа Янковського «Кам`яна довбешка». Серед учасників цієї програми 2008 року – фільми «Дике поле» Михайла Калатозішвілі, «Ніхто, окрім нас» Сергія Говорухіна, «Одного разу в провінції» Катерини Шагалової, «Пасажирка» Станіслава Говорухіна, «Юріїв день» Кирила Серебренникова.

Головний приз фестивалю традиційно у всіх конкурсних програмах вручається за підсумками глядацького голосування.

Національна прем`єра «Райських птахів» в Україні і її прокат заплановані на осінь цього року.