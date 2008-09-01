Австрійці реконструюють львівські замки

Інвестори готові витратити на відновлення Свірзького та Підгорецького замків 10 млн. євро, пише видання «Дело». Львівська обладміністрація вже готує проекти реконструкції.

Австрійці реконструюють замки за умови, що їм дозволять розбудувати інфраструктуру навколо пам’яток. Так, зведуть два готелі біля замків. Це дозволить уникнути передачі замків в концесію, проти чого виступили громадські організації Львівщини. За постановою Кабінету Міністрів, кілька замків мали передати у довгострокову оренду.

ICTV