Ющенко звернувся до українців з нагоди всенародного свята

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на забезпеченні високої якості освіти відповідно до найкращих європейських стандартів, її доступність для всіх без винятку українських дітей, юнаків та дівчат.

Про це йдеться в оприлюдненому на офіційному сайті глави держави зверненні Президента України В.ЮЩЕНКА до співвітчизників з нагоди Дня знань.

Як зазначається в документі, “світлим, всенародним святом – Днем знань традиційно розпочинається новий навчальний рік”. “Цей радісний і урочистий день ми завжди пов`язуємо з новими надіями, з вірою в те, що наше молоде покоління, збагачене знаннями й надбаннями національної та світової культури, житиме повноцінним творчим життям у щасті й достатку”, - йдеться у зверненні. При цьому глава держави зауважив: “Освіта в XXI столітті набуває особливого стратегічного значення. Ми вступили в епоху науки та інформації. Саме вони стають основною продуктивною силою й гарантують конкурентоспроможність країни в глобалізованому світі, а інтелектуальна та духовна могутність нації визначає її місце й роль у міжнародній спільноті”.

Тому, підкреслив В.ЮЩЕНКО, “наш головний пріоритет – забезпечити високу якість освіти відповідно до найкращих європейських стандартів, її доступність для всіх без винятку українських дітей, юнаків та дівчат”. Він також нагадав, що в “цьому році ми вперше і загалом успішно провели стовідсоткове зовнішнє незалежне оцінювання знань випускників, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів”. “Можна з упевненістю сказати, що всеохопне тестування стало вирішальним кроком у реформуванні української системи освіти, забезпеченні об`єктивності та справедливості під час відбору абітурієнтів, у боротьбі з корупцією та протекціонізмом”, - переконаний Президент. У цьому контексті він зауважив, що “ще багато необхідно зробити для модернізації освітньої галузі”. За його словами, “нам потрібні сучасна інфраструктура, постійний розвиток технологій навчання, новітня педагогічна філософія, спрямована на загальний розвиток людини. Ми маємо добитися, щоб ставлення до знань та духовності як до найвищих цінностей заволоділо всім українським суспільством”.

Президент України висловив щиру подяку педагогам, учителям та викладачам, усім освітянам за самовіддану, натхненну працю, за терпіння і віру, за любов до своїх вихованців.

«Дорогі учні та студенти! Упевнено йдіть дорогою знань, розвивайте свій інтелект, зростайте духовно, шануйте своїх батьків і вчителів, пронесіть крізь життя любов до рідної України. Від вас залежить її майбутнє», - наголосив В.ЮЩЕНКО у своєму зверненні та сердечно привітав співвітчизників із Днем знань. Глава держави побажав всім здоров`я, щастя, радості, невичерпної наснаги, успіхів у роботі та навчанні.