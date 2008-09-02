65-й Міжнародний Венеціанський кінофестиваль виявився провальним

Критики назвали 65-й Міжнародний Венеціанський кінофестиваль, який є однією з найважливіших культурних подій року, гіршим за останні декілька років.

Кіноогляд досяг своєї середини, так і не показавши безперечного фаворита.

– Фестиваль довів, що 2008 рік став для кінематографа провальним", – каже представник авторитетного видання Variety Джей Вайсберг. – Всюди панує розчарування і очікування хоч би однієї гідної картини в конкурсній програмі.

З 21 картини, які беруть участь в конкурсі, найбільші шанси на отримання "Золотого лева" мають японські картини. Тим паче, що останні три роки головний приз фестивалю не раз відправлявся саме в азіатські країни.

За оцінками фахівців, найбільші шанси на отримання премії зараз має анімаційна картина японського режисера Хаяо Міядзаки "Рибка Поньо". Непогані результати показала і стрічка Такеши Кітано "Ахіллес і черепаха".

Друга за значенням конкурсну програма Венеціанського кінофестивалю – "Горизонти" – відкрилася фільмом Марко Понтекорво "Парада. Клоун". Це історія з реального життя – про молодого вуличного коміка алжирця Міло Оукілі, який приїхав з Франції до Румунії через три роки після падіння режиму Чаушеску.

Судити цей конкурс буде міжнародне журі під головуванням режисера з Бельгії Шанталь Акерман. У програмі – 18 дебютних картин із США, Бразилії, Росії, Філіппін, Франції, Китаю, Італії, Ізраїлю і Мексики.

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