Сьогодні відкривається фестиваль «Кіно-Ялта 2008»
Завдання фестивалю - виявлення і підтримка кращих проектів
8-й Міжнародний фестиваль продюсерського кіно Росії і України «Кіно-Ялта» відкриється сьогодні ввечері в Ялті.
Як передає кореспондент УНІАН, на фестивалі будуть представлені фільми конкурсної і позаконкурсної програм.
У конкурсній програмі - за традицією по 4 фільми від кожної країни. Конкурсні картини оцінюються за номінаціями: «За кращий фільм», «За кращу режисерську роботу», «За краще виконання жіночої ролі», «За краще виконання чоловічої ролі». Переможець в номінації «За кращий фільм» одержить приз «Велике золоте яблуко», переможці в номінаціях «За кращу режисерську роботу», «За краще виконання жіночої ролі» і «За краще виконання чоловічої ролі» - по призу «Золоте яблуко».
Крім цього, організаційний комітет і дирекція фестивалю вручать приз «За вірність професії». Лауреатом призу в нинішньому році стане режисер, актор і сценарист Станіслав ГОВОРУХІН. Раніше цей приз одержала, зокрема, актриса Ада РОГОВЦЕВА.
Гала-покази фільмів позаконкурсної програми пройдуть для широкої аудиторії просто неба на Набережній Ялти.
Під час фестивалю «Кіно-Ялти» також буде представлене «Забуте кіно» - показано кілька фільмів радянського періоду, які могли б претендувати на актуальність і в наші дні. До програми увійшли стрічки: «Кожного вечора об одинадцятій», «Непідсудний» і «Пісні моря».
Завдання кінофестивалю - виявлення і підтримка кращих проектів, розроблених кінопродюсерами України і Росії, підвищення рівня кіновиробництва обох країн і збереження традиційних зв`язків кінематографістів України і Росії.
Кінофестиваль, організатором якого вже декілька років є компанія «Інтерфест» (Москва), проходить за підтримки Міністерства культури Російської Федерації і Ради міністрів АРК, за участю Гільдії продюсерів Росії і Асоціації продюсерів України.
«Кіно-Ялта 2008» завершиться 6 вересня.