Луценко розповів, кого підозрює у викраденні картини Караваджо

У викраденні з одеського Музею західного і східного мистецтва картини італійського художника Караваджо «Взяття Христа під варту» міліція підозрює мистецтвознавця із Західної України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, про це міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Одесі.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, правоохоронні органи підозрюють в організації викрадення картини мистецтвознавця із Західної України, який раніше працював в одеських музеях і до недавнього часу проживав в Західній Україні та після викрадення картини безслідно зник.

Міністр додав, що у даний час проводиться експертиза обривків полотна, що залишилися на підрамнику.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня з одеського Музею західного і східного мистецтва було викрадено картину італійського живописця Караваджо «Взяття Христа під варту».

Картинав була написана на початку XVII століття.

За версією міліції, «злочинці проникли до музею вночі, розбивши вікно на другому поверсі, де знаходилася картина».