Новий роман Акуніна вийде у вигляді комп`ютерної гри

Російський письменник Борис Акунін випустить свій новий роман КВЕСТ не тільки в традиційній друкарській версії, але й у вигляді інтерактивної електронної книги, яка, по суті, буде комп`ютерною грою.

Як розповів сам письменник, рішення опублікувати роман у цифровому форматі він прийняв з егоїстичних міркувань. "Нудно весь час робити одне і те ж. Ідей багато, а як літератор я обмежений в своїх можливостях", – зізнався Акунін.

Письменник назвав свою електронну книгу – комп`ютерну гру "унибук" – вона містить гіпертекст, з аудіо і візуальними елементами.

За його словами, сайт КВЕСТу буде доступний вже 15 вересня. "На ньому буде все, окрім прихованого рівня, який я помістив у друкарську версію книги. Вона вийде в жовтні", – розповів письменник журналістам.

Сюжет Акунін поки тримає у таємниці. Відомо лише, що дія КВЕСТу відбувається у двадцяті роки минулого століття в СРСР, де проводяться таємничі технократичні експерименти.

– У книжці витає дух професора Преображенського, а голова професора Доуеля киває, –пояснив Акунін.

Нагадаємо, що в ході опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки в грудні 2007 року, 12% росіян назвали Бориса Акуніна письменником року. Тоді автора серії книг про пригоди Ераста Фандоріна випередила за популярності лише улюбленеця домогосподарок, яка набрала 31% голосів росіян.

Кореспондент