Перед Іграми-2012 британці проведуть ”культурну Олімпіаду”

Британська влада опублікувала план "культурної Олімпіади", чотирилітнього марафону, що передує Олімпійським Іграм 2012 року в Лондоні. Головним завданням проекту організатори бачать залучення до нього нестоличних музеїв, театрів та інших установ. Інакше британській столиці не уникнути звинувачень у тому, що тільки вона одержить дивіденди від Ігор-2012, пише The Independent.

Старт "культурній Олімпіаді" буде дано 26-28 вересня 2008 року ("Відкритий вікенд"). На ці вихідні дні заплановані сотні заходів, зокрема, відкриті репетиції в Королівській опері ("Ковент-гарден") і спеціальний феєрверк біля Блекпульської вежі, популярній визначній пам`ятці в графстві Ланкашир, яку видно водночас з Ліверпуля, Манчестера і декількох інших міст. У майбутньому плануються проведення великого Шекспірівського фестивалю і відкриття 12 нових художніх об`єктів.

Тим часом лорд Коу, голова Лондонського комітету з організації Олімпійських ігор, у минулому сам двократний олімпійський чемпіон, вирішив посприяти культурному марафону вельми незвичайним способом: він приєднається до атлетів, що беруть участь у живій інсталляції "850" художника Мартіна Кріда.