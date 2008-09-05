Де Ніро відмовився зніматися разом з Мелом Гібсоном

Роберт де Ніро відмовився від ролі в тріллері Мартіна Кемпбелла "Edge of Darkness" ("Край пітьми"), пише Variety.

Зйомки картини почалися 18 серпня.

Передбачалося, що в "Edge of Darkness" Де Ніро зіграє роль оперативника спецслужб, якого відправили "підчистити" докази вбивства молодої жінки. Батька жертви, поліцейського Бостона, який починає власне розслідування смерті дочки, – у стрічці грає Мел Гібсон.

Тепер Кемпбеллу доведеться знайти актора на заміну Де Ніро.

Для Гібсона фільм стане поверненням на великий екран. Останніми стрічками, у яких він зіграв головні ролі, були картини "Ми були солдатами" і "Знаки".

Кемпбелл зняв шестигодинний серіал "Edge of Darkness" уу 1985 році для телеканалу ВВС. Уїльям Монахан, нагороджений "Оскаром" за роботу над картиною Мартіна Скорсезе "Відступники", написав сценарій фільму.

Lenta.ru